Махачкала, 24 октября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Водители маршрутных такси четвертый день продолжают акцию протеста с требованием упростить регистрацию газобаллонного оборудования. Большая часть махачкалинских маршрутчиков не вышли на работу, передает 24 октября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель маршрутки

Ситуация осложнилась сильными дождями и резким похолоданием в дагестанской столице. Городские автобусы и такси не успевают обслуживать всех пассажиров. Как признаются водители, акция протеста возникла как ответ на рейды сотрудников полиции, которые штрафуют их за отсутствие разрешения на установку газобаллонного оборудования.

По словам маршрутчиков, они не могут получить разрешение, из-за того, что эта процедура усложнена тем, что им приходится обращаться в несколько учреждений. Кроме штрафа с микроавтобусов также снимают автомобильные номера, восстановление которых обходится в 12−14 тысяч рублей, отмечают они.

Водители согласны продолжить работу, если им гарантируют отсрочку до 2017 года и возможность получить разрешение на ГБО в одном месте. К акции протеста махачкалинских водителей маршруток сегодня также присоединились их коллеги с городских и междугородних марштурных автобусов из Кизилюрта и Кизилюртовского района.

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В Махачкале проходит забастовка водителей маршрутных такси

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз водители маршрутных такси Махачкалы объявляли забастовку 1 октября прошлого года. Причина — повышение стоимости так называемого путевого листа, который водители получают в муниципальной транспортной компании. В итоге в рейсы не вышли около 75% автобусов. Водители согласились приступить к работе только после того, как сборы сократили почти на треть.