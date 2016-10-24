Нефтеюганск, Югра, 24 октября, 2016, 19:28 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (Югра) возбуждено очередное уголовное дело по итогам проверки реализации программы «Чистая вода», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

trubanet.ru Ржавая вода

Нефтеюганская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2014−2020 годы». По данным надзорного ведомства, представители подрядной организации ООО СК «ЮВиС» при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по модернизации станции обезжелезивания якобы представили подложный документ о стоимости приобретенного оборудования, завысив её более чем на 90 млн рублей. Таким образом, бюджету Нефтеюганска был причинен ущерб на указанную сумму.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня было возбуждено уголовное дело в отношении директора управления капитального строительства профильного департамента администрации города Нефтеюганска Вячеслава Соколова.

По версии следствия, в декабре 2015 года чиновник будто бы оплатил работы, которые не были выполнены по муниципальному контракту по объекту «Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания города Нефтеюганска», причинив бюджету города ущерб на сумму свыше 4 млн рублей. Сам объект строился с нарушениями сроков возведения, заключались якобы необоснованно дополнительные соглашения на авансирование. Сейчас Соколов подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Напомним, ржавая, с масляными примесями холодная вода из-под крана стала привычным делом для юганцев. Губернатор Наталья Комарова весной 2016 года поручала пересмотреть тарифы сити-менеджеру Вячеславу Арчикову, если он не в состоянии обеспечить жителей города качественной водой. Но тарифы не снизились, а выросли на четыре рубля за кубометр. Чиновники отказывались пересматривать тариф в связи со скорым пуском станции обезжелезивания, которая возводилась с 2012 года. В октябре 2015 года станция была торжественно открыта, но ситуацию с качеством воды ее ввод не изменил: «отцы города» стали пенять на изношенные трубы, по которым вода поступает в дома.

Исследования качества холодной воды, проведенные местным Роспотребнадзором по инициативе активных горожан уже после запуска очистной станции, показали, что холодная вода, поставляемая ОАО «Юганскводоканал», не соответствует требованиям СанПин. Роспотребнадзор в своем заключении выдал дословно «предельно допустимые концентрации химических веществ, аммиака выше в два раза».