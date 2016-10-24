Воронеж, 24 октября, 2016, 17:46 — ИА Регнум. 4 млн 206 тыс. тонн зерновых и зернобобовых убрано аграриями Воронежской области по данным на 24 октября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, об этом на еженедельном совещании доложил главе региона Алексею Гордееву заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов.

Василий Максимов. Залом ржи. 1903

Уборочные работы завершены на 90%.

Подсолнечник убран на площади 296 тысяч гектаров, валовый сбор составил 685 тысяч тонн. Сахарная свела убрана на площади 91 тыс. га, валовый сбор составил 4 млн 137 тысяч тонн соответственно.

Сев озимых в регионе завершен на площади 111 тысяч га.