Архангельск, 24 октября, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Тема общественного транспорта, а именно качество пассажирских перевозок в столице Поморья стала предметом обсуждения на еженедельной планерке в правительстве Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Шалин ПАЗ-3205

Напомним, что областные перевозчики заявляют о модернизации своего автопарка и активно лоббируют повышение тарифа до 25 рублей. Как ранее писало ИА REGNUM, эта ситуация вызвала бурю возмущений у горожан. Как выяснилось, вместо ПАЗ-32 054 новые автобусы были закуплены этой же марки ПАЗ, но модификации 3203. Они вмещают еще меньше пассажиров, в салоне автобуса заметно холоднее, а также невозможно зайти мамам с колясками и они не предназначены для перемещения маломобильных групп населения.

Глава региона Игорь Орлов назвал ситуацию вокруг модернизации автопарка Архангельска неприемлемой.

«Очковтирательство — так можно назвать ситуацию вокруг автобусов, которые перевозчики областного центра предложили взамен устаревших ПАЗиков. Эти «новые автобусы» не соответствуют потребностям города, не формируют новые условия доступности для маломобильных групп населения, они совершенно не меняют ситуацию и оставляют нас на том же уровне в сфере повышения качества перевозки пассажиров. Это неприемлемо. Состоялся разговор с главой города Игорем Годзишем — ситуацию без внимания не оставим», — написал он на своей странице в популярной сецсети.

Одним из условий действующего трёхстороннего соглашения между правительством региона, администрацией Архангельска и ассоциацией автотранспортников Архангельской области является обеспечение выполнения требований по качеству обслуживания пассажиров. Именно качеством оказания услуг и безопасностью перевозок сегодня не довольны как региональная власть, так и жители областного центра.

Отметим также, что два муниципальных предприятия АПАП-1 и АПАП-2, которые занимались муниципальными пассажирскими перевозками, признаны банкротами. Чтобы расплатиться с долгами по зарплате перед работниками, судебными приставами был арестован автопарк предприятий. Сейчас эти автобусы уходят с молотка. Если продажа старых «ПАЗ» не может закрыть все долги, то продажа низкопольных новых автобусов, которые недавно были закуплены для комфортной перевозки пассажиров Архангельска, может помочь расплатиться с кредиторами. Пока аукционы идут успешно.

Сейчас все городские маршруты обслуживаются частниками, которые и настаивают на повышении проезда.

Напомним также, что в Архангельске, кроме автобусного сообщения, нет больше общественного транспорта. Много лет назад прекратил свое существование архангельский трамвай, после этого банкротам было признан троллейбусный парк. Несколько раз его пытались возродить, но затеи не имели успеха. Сегодня столицу Поморья называют столицей «ПАЗиков».