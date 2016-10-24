Минск, 24 октября, 2016, 17:42 — ИА Регнум.



James Cridland Перепись населения

Александр Лукашенко 24 октября подписал указ о переписи населения, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Перепись будет проведена 4−30 октября 2019 года «путем опроса специально подготовленным временным переписным персоналом», сказано в официальном комментарии. Указом определён перечень категорий граждан, привлекаемых местными органами власти для проведения мероприятия с целью получения «всесторонних и объективных результатов».

«При этом привлечение временного переписного персонала планируется на безвозмездной основе с предоставлением освобождения от работы или учебы на период участия в подготовке и проведении переписи населения с сохранением места работы (должности) и учебы, среднего заработка (стипендии), выплаты пенсии, пособия. Временному переписному персоналу будет также предоставляться добровольное страхование от несчастных случаев», — отметили в президентской пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам предыдущих переписей населения Белоруссии количество русских резко сократилось. При этом, констатировали эксперты, массового мора и эмиграции русских не наблюдалось и дело, видимо, в опасениях за признание «нетитульной» самоидентификации, что актуализировано политикой «белорусизации».