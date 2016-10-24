Нижний Новгород, 24 октября, 2016, 17:36 — ИА Регнум. В Нижегородской области в суд направлено уголовно дело в отношении участников бунта в лечебно-исправительном учреждении №3 ГУФСИН РФ. На скамье подсудимых пятеро человек, которых обвиняют в дезорганизации деятельности колонии и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Еще один обвиняемых пока находится в бегах. Все обвиняемые — заключенные этой колонии.

Alejandro Rdguez Тюрьма

Следствием установлено, что в мае 2015 года в вечернее время в жилой зоне колонии группа заключенных, среди которых были и обвиняемые, напали на осужденных, которые добровольно сотрудничали с администрацией исправительного учреждения. Нападавшие избили заключенных черенками от лопат, обрезками труб и арматуры.

В ходе расследования уголовного дела удалось доказать причастность шести лиц к причинению телесных повреждений различной степени тяжести 8 осужденным, один из которых, 44-летний мужчина, спустя некоторое время скончался от полученных телесных повреждений.

Обвиняемые вину в инкриминируемых преступлениях не признали.

В отношении еще одного обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с объявлением в розыск.

Читайте также: Главу нижегородского УФСИН отстранили от должности

Как сообщало ИА REGNUM, есть несколько версий о причинах бунта в ЛИУ-3. По официальной версии областного ГУ ФСИН РФ, конфликт возник на бытовой почве.

В то же время правозащитники, побывавшие в колонии заявляли, что осужденные неоднократно жаловались на насилие со стороны других заключенных, добровольно сотрудничающих с администрацией колонии. Кроме того, со стороны заключенных звучали жалобы на недостаточное питание и плохие бытовые условия.

В конце 2014 года в исправительной колонии № 14 в Нижегородской области двое заключенных умерли после избиения сокамерниками.

Кроме того, в нижегородских СМИ регулярно появляются сообщения о том, что в нижегородские колонии регулярно пытаются пронести наркотики, сотовые телефоны и другие запрещённые предметы. Зачастую на таких нарушениях попадаются сотрудники этих колоний.

Положение дел в нижегородских колониях могло стать одной из причин отставки начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Виктора Дежурова, проработавшего на этом посту 4 года.