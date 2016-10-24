Ташкент, 24 октября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Делегация Узбекистана 26 октября совершит визит дружбы в Киргизию «с целью укрепления дружественных добрососедских отношений», сообщает Газета.uz. Визит делегации Узбекистана пройдет в приграничной Ошской области Киргизии, где для гостей подготовлен ряд мероприятий.

Флаг Киргизии

В частности, узбекистанская делегация посетит культурно-праздничные мероприятия на центральной площади Оша и встретится с представителями Ассамблеи народов Кыргызстана. В драматическом театре имени Бабура гостям будет продемонстрирована театрализованная постановка «Семетей — сын Манаса».

Кроме того, гости Киргизии осмотрят сельскохозяйственную выставку, посетят кампус «Ак буура» Ошского государственного университета и встретятся со студентами медицинского факультета.

В завершении визита представители делегации посетят историко-этнографический комплекс «Сулайман-Тоо».

«По итогам встречи делегаций двух стран будут подписаны двусторонние документы», — пишет издание.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, делегация Киргизии во главе с первым вице-премьер-министром страны Мухамметкалы Абулгазиевым 1 октября посетила с визитом дружбы Андижанскую область Узбекистана.

В состав делегации вошли 130 представителей государственных органов, деятели культуры и молодежь, в том числе представители правительства Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей, МИДа, органов местного самоуправления и спорта.

Ранее между Узбекистаном и Киргизией происходили частые приграничные конфликты, две страны также не могли договориться по водным и другим вопросам.