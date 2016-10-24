Рязань, 24 октября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев потребовал как можно быстрее подготовить дом №4 по 1-ому Осеннему переулку в Рязани, где накануне произошел взрыв бытового газа, к заселению людей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, глава области поставил срок — до Нового года. Также территория вокруг дома должны быть благоустроена. В частности, губернатор заявил, что во дворе должны появиться детская спортивная площадка, контейнеры для сбора мусора и т. д.

geralt Взрыв

«Следует оперативно провести разбор завалов на котельной и обеспечить доступ специалистов, которые подключат тепло, газ и электроэнергию, организовать остекление окон. Людям нужно как можно быстрее вернуться в свои квартиры, как только эксперты удостоверятся, что это безопасно», — цитирует пресс-служба Олега Ковалева.

Сейчас решается, будут ли достраиваться девятый и десятый этажи, которые были разрушены взрывом, или же здание останется восьмиэтажным.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв в доме произошел примерно в 4:30 23 октября. В результате погибли семь человек. Тела последних четырех погибших спасатели нашли уже 24 октября. Также 16 человек пострадали. Пятеро из них были госпитализированы. Среди них — 17-летний подросток. При этом угрозы для жизни пострадавших нет.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По делу проводятся очные ставки и допросы. Кроме того, сообщалось, что следователи изъяли документы в газовых и теплоснабжающих службах, а также в многофункциональном центре и ТСЖ.