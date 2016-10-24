Чебоксары, 24 октября, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Пока в Чебоксарах готовятся к строительству крематория, который планируется запустить в 2018 году, в городе борются с самовольными захоронениями. На различных кладбищах выявлено девять незаконных погребений. Как передаёт ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 24 октября, на планёрке в мэрии глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков.

cap.ru, МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Опрос жителей

В мэрии Чебоксар отмечают, что в администрацию продолжают поступать вопросы от предпринимателей и жителей по предоставлению мест захоронения на кладбищах и сроках строительства крематория. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на планёрке сообщил, что есть паспорт проекта, определены ответственные по его реализации. «Если есть спрос, предложения инвесторов, нужно с учётом внесенных изменений отработать эту тему и в I полугодии 2017 года начинать строительство», — поставил задачу cити-менеджер.

По расчетам МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», ориентировочная стоимость крематорного комплекса мощностью до 2000 кремаций в год составит 120 млн рублей. Ввести новый для города объект планируется в III квартале 2018 года. К настоящему времени на месте будущего крематория завершен первый этап благоустройства. По данным управления, АО «Газпром газораспределение Чебоксары» выдано технико-экономическое обоснование для получения технических условий на присоединение объекта к газораспределительным сетям. В настоящее время совместно с Управлением по регулированию тарифов и инвестиций горадминистрации прорабатывается вопрос по определению формы взаимодействия с инвестором (аренда земли, участие в уставном капитале).

Также было озвучено, что в городе зафиксировано девять случаев самовольных захоронений на разных кладбищах. Перезахоронение не планируется, но нарушителям придётся выплатить штрафы. Глава администрации поручил активизировать разъяснительную работу с населением о том, что для получения места и порядка захоронения необходимо обращаться в сектор по организации захоронений МКУ «Бюро регистрации несчастных случаев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах планируют построить крематорий. «Учитывая растущую стоимость земельных участков для размещения новых кладбищ, а также их нехватку в непосредственной близости к городу, рассматривается вопрос об использовании земельного участка на территории нового кладбища №18 для организации крематория. В настоящее время изучается общественное мнение, определяется возможный инвестор для строительства данного объекта», — заявлял ранее Алексей Ладыков.

Идею строительства крематория поддержали жители. По итогам опроса, проведённого на сайте мэрии, подавляющее число респондентов (73,9%) одобрили проект. Почти 60% согласились с выбором места для будущего крематория — рядом с городскими кладбищами №11 и №12 в районе деревни Яуши.

Площадкой было выбрано территория кладбища №18 (возле деревни Яуши). Постановлением правительства Чувашии земельный участок площадью 10 тыс. кв. метров из земель сельскохозяйственного назначения переведен в земли промышленности и иного специального назначения. В настоящее время вносятся изменения в государственный кадастр недвижимости об изменении вида разрешенного использования земельного участка.

Напомним, городские кладбища №11 и №12 возле деревни Яуши были открыты в мае 2005 года. Земли, отведенные под захоронения на кладбище №11, использованы. В 2014—2015 годах под места будущих захоронений администрацией города приобретены восемь земельных участков по 2 га каждый. Новые участки примыкают к существующему городскому кладбищу.