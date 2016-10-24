Рига, 24 октября, 2016, 17:28 — ИА Регнум. На газовом рынке Латвии может сложиться такая же ситуация, как после открытия рынка электроэнергии — то есть за поставку газа потребителям придется платить намного больше, чем сейчас, заявил председатель правления компании Latvijas gāze (Латвийский газ), которая в данный момент является монополистом в сфере поставок газа по трубопроводу, сообщает портал Delfi.lv.

gazprom.ru Газопровод

Так, по мнению Калвитиса, такой маленькой стране как Латвия было бы гораздо выгоднее сохранять нынешнее положение вещей, то есть работать в условиях регулируемой монополии на рынке газа.

Напомним, уже разработан проект правил Кабина министров Латвии, подразумевающий, что латвийские потребители смогут выбирать поставщика газа на газовом рынке страны уже с 3 апреля 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, предприятие Latvijas Gāze поставляет латвийским потребителям газ, импортированный из России. Антироссийская позиция Латвии, и желание уйти от энергетической зависимости, заставляет латвийские власти искать альтернативу российскому газу. К этому подталкивают и американские союзники Латвии. Так, находящиеся с визитом в Риге сенаторы США, во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом 20 августа 2015 года, в качестве одного из аспектов региональной безопасности отметили необходимость работать над диверсификацией источников энергии.

Читайте также: Латвийский поставщик газа: Развитие отрасли может обеспечить «Газпром»