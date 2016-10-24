Махачкала, 24 октября, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Имам мечети «Восточная» в дагестанском городе Хасавюрте Магомеднаби Магомедов отправится в колонию общего режима за проповеди, сеющие вражду и оправдывающие терроризм. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM 24 октября в суде.

usman48.ru Забор исправительной колонии

Как установлено судом, речь, содержащую публичное оправдание терроризма и призывы, направленные на возбуждение вражды по признаку отношения к религии, а также к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов, имам произнес перед паствой, собравшейся в мечети, в феврале 2016 года.

Уголовное дело было рассмотрено в общем порядке, отметили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, имам мечети «Восточная» Магомеднаби Магомедов (Сильдинский) был задержан 8 апреля 2016 года. Его задержание было произведено, когда он подъехал к зданию ГОВД Хасавюрта, куда были доставлены другие прихожане мечети, задержанные в этот же день после пятничной молитвы. Ранее, в январе текущего года, Магомедов был организатором массового выступления мусульман Хасавюрта против закрытия одной из городских мечетей, которая позже была вновь открыта.