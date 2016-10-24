Рига, 24 октября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. С 1 сентября по 21 октября в Латвии от холода умерли семь человек. Об этом LETA сообщили в Государственном центре судебно-медицинской экспертизы.

Винсент Ван Гог. Осенний пейзаж с четырьмя деревьями. 1885

Осенью 2016 в центр было доставлено семь покойников, причиной смерти которых стало общее переохлаждение тела, умерли пять мужчин и две женщины, среди которых была 80-летняя женщина, ее тело найдено в лесу в Сейской волости, алкоголь она не употребляла. Большая концентрация алкоголя — 2,34 промилле была обнаружена у 73-летней погибшей, тело которой обнаружили в парке Узварас в Риге. Тела большей части замерзших людей найдены на улице.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 1 декабря 2015 года по 12 февраля 2016 года от холода умерли 59 человек.

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