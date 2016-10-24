Ярославль, 24 октября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Общественная палата Ярославской области предлагает повысить туристический потенциал региона за счет темы Ситской битвы. Одним из способов реализации этих планов рассматривается проект создания национального парка «Мологский край», на территории которого в 1238 году прошли кровопролитные бои русских войск с монголо-татарами, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате региона. Однако жители Брейтовского района подчеркивают, что создание национального парка негативно скажется на социально-экономической ситуации в районе.

opyo.yarregion.ru плакат в память Ситской битвы

Перспективы развития проекта «Мологский край — место Ситской битвы» общественники обсудили в рамках выездного заседания палаты совместно с главами Брейтовского и Некоузского районов Ярославской области. На повестке дня стоял целый спектр тем: привлечение внимания историков, краеведов, общественности к истории Ситской битвы, образовательное и патриотическое воспитание молодежи, объединение усилий районов и области вокруг этой темы, а также общее повышение туристической привлекательности отдаленных территорий Ярославской области.

Общественники подчеркивают, что серьезное и широкое изучение темы Ситской битвы позволит дать импульс Некоузскому и Брейтовскому районам развиваться в перспективе.

«Это совершенно потрясающие места, где нет предприятий, наносящих ущерб экологии. Удивительные уголки Рыбинского взморья, чудесная природа, самобытный этнос — сицкари, огромный потенциал для исторических изысканий — все это делает оба района исключительно привлекательными в плане развития туристической сферы. Причем это могут быть совершенно разные виды туризма — агротуризм, исторический туризм, экологический», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия ОПЯО Игорь Гаврилов.

Проект национального парка «Мологский край» появился на свет в начале 2000-х годов, но до сих пор существует лишь в стадии разработки. Эта инициатива вызывает немало вопросов, отмечает портал «Наш Брейтовский район». В частности, создание национального парка предполагает ограничения на ведение некоторых видов экономической деятельности. А это — серьезное ограничение для экономического развития территорий, и без того испытывающих нехватку серьезных инвестиций. В качестве альтернативы было предложено подумать над более мягким вариантом создания регионального парка с меньшим количеством ограничений.

«Давайте спустимся с небес на землю! У нас и так одни запреты, дрова так просто не купишь. А газа в районе до сих пор нет! Нельзя вводить новые ограничения. Еще два-три года — и молодежи не останется. Надо инвесторов привлекать, рабочие места создавать. Вот чем надо заниматься в первую очередь!», — цитирует портал благочинного Брейтовского благочиния протоиерея Анатолия Денисова.

По мнению Игоря Гаврилова, оценить все плюсы и минусы существования территории, обладающей таким статусом, можно на примере национального парка «Плещеево озеро» в Переславском районе Ярославской области. Возможным вариантом снятия противоречий является не федеральный, а региональный статус парка.

«Статус национального парка предполагает как бы консервацию состояния территории: что там есть — то и будет, а создать что-то новое чрезвычайно сложно в плане согласовательных процедур. Даже новый дом в деревне построить невозможно. Хотя сам по себе парк — это прекрасная возможность сохранить уникальность районов, сберечь их историческую самобытность, наладить сотрудничество с соседними регионами, граничащими с этими территориями. Но региональный статус автоматически лишает нас федеральных ассигнований на этот проект», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Игорь Гаврилов.

Пока же в адрес органов власти Ярославской области и двух районов региона направлены рекомендации о включении Ситской битвы в календарь памятных дат истории России. А также — о проведении дополнительных археологических исследований на территории Брейтовского и Некоузского районов, содействии по созданию туристической инфраструктуры и включении в региональные образовательные программы темы Ситской битвы.

Для реализации поставленных целей Общественная палата Ярославской области намерена предложить правительству региона сформировать рабочую группу, в которую войдут все заинтересованные стороны. Предварительная программа действий рабочей группы прописана в итоговой резолюции заседания. В ее предполагается совместная работа Общественных палат России и Ярославской области, правительства региона, администраций Брейтовского и Некоузского района, образовательных и научных учреждений.