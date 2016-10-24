Севастополь, 24 октября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. В Севастополе констатируют дефицит водителей общественного транспорта. Город приобрел в лизинг 90 автобусов, израсходовав более 650 млн рублей. Но работать на новых машинах некому. Об этом на совещании в правительстве сообщил начальник управления транспортной инфраструктуры Игорь Козин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель маршрутки

По словам главы городского управления, автобусы планировали вывести на маршруты в конце октября, но набрать необходимое количество сотрудников пока не удалось.

«На сегодня принято 35 водителей, и поток идет три — четыре водителя в день. Приходят, но очень много отсеивается водителей в связи с тем, что по параметрам не подходят — это и судимые, и «Севавтотранс» к этому делу относится с пониманием», — сказал Козин.

«Проявляем принципиальный подход, а не с пониманием», — возразил ему врио губернатора Дмитрий Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, город приобрел в лизинг 90 автобусов, израсходовав более 650 млн рублей. 20 автобусов были выпущены на маршруты.

Причиной кадрового дефицита называется отсутствие в городе специального автодрома для подготовки водителей категории «Д». Несмотря на это департаменту поручено найти водителей до конца текущего месяца.

На сегодняшний день в Севастополе на маршрутах общественного транспорта работает 803 автомобиля. Всего пассажирскими перевозками занимаются 12 транспортных предприятий на 138 маршрутах.