Москва, 24 октября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Депутаты Мосгордумы поддержали поправки в законодательстве, согласно которым книготорговым организациям предоставят льготы по торговому сбору.

TryJimmy Книжный магазин

Как заявил на заседании комиссии столичного парламента руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников, с 1 июля 2017 года планируется освободить книжные магазины от уплаты торгового сбора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы рассчитываем на встречные шаги от бизнеса — на соблюдение правил игры, предоставление качественных товаров и услуг москвичам», — отметил Решетников.

Кроме того, комиссия Мосгордумы одобрила проект закона о патентной системе налогообложения. Так, вводится дифференциация стоимости патента на сдачу в аренду нежилых помещений в зависимости от районов города, а также упрощается порядок для самозанятых водителей такси. Согласно документу, при сохранении стоимости патента на уровне 1500 рублей в месяц снимается привязка патента к конкретному автомобилю.

Напомним, ранее Решетников сообщил, что новые законы направлены на поддержку малого бизнеса.