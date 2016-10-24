Киев, 24 октября, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Отказ Украины от безъядерного статуса — самая большая ошибка руководства страны на этапе восстановления государственности. Об этом 24 октября лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook по случаю 25-летия провозглашения Радой безъядерного статуса Украины, передает ИА REGNUM.

mark6mauno Атомная бомба

«Ровно 25 лет назад Верховная рада приняла заявление о безъядерном статусе Украины. Убежден, что это была одна из самых больших наших ошибок в процессе восстановления государственности, за которую мы сегодня расплачиваемся кровью украинцев», — считает Ляшко.

Он сообщил, что «главными гарантами нашей независимости» должны стать ядерное оружие и мощная армия, а не Будапештский меморандум, «о котором сегодня стесняются вспоминать даже те, кто его подписал». Ляшко призвал Киев восстановить ядерный щит страны «любой ценой».

«Любой ценой мы должны восстановить наш ядерный щит. Другого реального способа навсегда защитить нашу родную Украину, обреченную на соседство с Россией, просто нет. А полагаться на пустые обещания и заявления наших партнеров — это обманывать самих себя!» — подытожил Ляшко.

Напомним, 24 октября 1991 года украинский парламент принял постановление о безъядерном статусе Украины. 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании был подписан «Будапештский меморандум» о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Франция и Китай — два других участника Договора о нераспространении ядерного оружия, обладавшие на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием, — предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом

В свою очередь, газета Washington Post опубликовала инфографику, которая подтверждает тот факт, что Украина не входит даже в топ десятку стран-реципиентов помощи ни США, ни ЕС. Напомним, на 2017 год для Украины предусмотрено 224 млн долл помощи на развитие и 70 млн долл военной помощи.

Впрочем, в 2017 году США планируют предоставлять Украине больше помощи, чем любой другой стране в Европе. Это также больше всех стран Западного полушария — но меньше, чем многим странам Азии и Африки.

Напомним, 4 июня украинский парламент внес изменения в Закон Украины «О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины». Таким образом, Рада разрешила допускать иностранные вооруженные контингенты в Украину для поддержания мира и безопасности, кроме вооруженных сил страны-агрессора. Соответствующий законопроект №2953 поддержали 240 народных депутатов.

Согласно внесенным изменениям, целью пребывания иностранных вооруженных сил в Украине может быть «предоставление Украине, по ее просьбе, помощи в виде проведения на ее территории международной операции по поддержке мира и безопасности на основании решения ООН или ЕС».

При этом документ разрешает допуск на Украину иностранных подразделений с потенциальными носителями ядерного оружия или других видов массового поражения для краткосрочного размещения. Также Рада запретила допуск на территорию Украины военных подразделений государств, развязывающих против нее вооруженную агрессию.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Брюсселе глава Пентагона Эштон Картер заявил, что с 2014 года объем военной помощи США Украине составил более 600 миллионов долларов. Сюда включены программы тренировок по повышению оборонных возможностей Украины, оборудование для поддержки операционных нужд украинских сил безопасности и серьезная помощь по линии советников для проведения ключевых оборонных реформ. В частности Украина получила несколько партий бронированных «Хамви», средства контрбатарейной борьбы, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы и широкий спектр легкого огнестрельного вооружения (снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы).