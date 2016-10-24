Красногорск, 24 октября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Банк «Российский капитал» продолжит выполнение обязательств по достройке проблемных объектов компании «СУ-155» на территории регионов РФ. Речи о санации компании-застройщика банком, информация о которой была размещена в ряде СМИ, на данный момент не идет из-за глубоких финансовых проблем «СУ-155». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила вице-президент, директор департамента внешних коммуникаций банка «Российский капитал» Елена Дворецкая.

Александр Дейнека. На просторах строек. 1949

«Когда правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции принимала решение, они назначили банк ответственным за финансирование достройки объектов «СУ-155». Мы в соответствии с этим решением комиссии действуем. Мы проинвестировали в строительство уже 9,8 миллиардов рублей. Уже ввели в эксплуатацию 29 жилых домов «СУ-155». Там квартиры получили более 6 тысяч человек. До конца этого года мы готовимся достроить еще 58 многоэтажных жилых домов. До конца года дома для 15,2 тысячи дольщиков и пайщиков «СУ-155» будут достроены. Сейчас работы ведутся на 88 объектах. Работы ведутся и графики мы соблюдаем. Программа достройки рассчитана до 2018 года. Никаких других решений по концепции достройки объектов «СУ-155» не принималось», — пояснила Дворецкая.

Отметим, с 2015 года в отношении «СУ-155» была введена процедура наблюдения из-за финансовых проблем, а финансированием строительства проблемных объектов в Московской области и других регионах страны занимается подконтрольный Агентству по страхованию вкладов (АСВ) банк «Российский капитал».

Напомним, по данным газеты «Ведомости», банк рискует нарушить нормативы ЦБ, финансируя проблемную достройку объектов «Су-155». Именно это может стать причиной смены санатора. Как поясняется в публикации, задолженность «СУ-155» составляет около 315 миллиардов рублей при стоимости активов 204 миллиарда.

«Проблемы с нормативами периодически возникают у любого банка. У нас на 1 апреля тоже была некая проблема с нормативом, но проблемы обсуждаются и решаются. Мы получили докапитализацию уже, которая нам позволяет соблюдать нормативы и мы их соблюдаем», — отметила собеседник агентства.

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Дворецкая также подчеркнула, что банк не назначен проводить санацию застройщика и продолжит выполнять обязательства по достройке объектов.

«Санация предполагает финансовое оздоровление, вливания в юридическое лицо для того, чтобы оно стало жизнеспособно, а «СУ-155» находится в глубоких проблемах, в процессе банкротства. Там уже санация не возможна. Речь идет о том, чтобы профинасировать достройку жилых домов», — заключила Дворецкая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация СМИ о возможной смене санатора уже дошла и до правительства Московской области, на территории которой находится большое число недостроенных объектов компании. Власти региона сообщили о намерении разобраться с ситуацией на федеральном уровне.