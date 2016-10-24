Москва, 24 октября, 2016, 17:08 — ИА Регнум. У ЕС есть потенциал, считает постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

PeteLinforth Рычаг влияния

«Я не сторонник точки зрения, что ЕС обречен и доживает последние дни, у ЕС есть немалый потенциал для самосохранения», — сказал Чижов.

Приближающийся юбилей ЕС, а объединению в марте исполняется 60 лет, многих сподвигает на размышления.

«Во всяком случае, привычная презентация самого себя как источника универсальных ценностей, универсальных стандартов в экономике и других областях — этот имидж серьезно потускнел», — считает российский дипломат.

Ситуация требует рычагов влияния Евросоюза «на самого себя» — в случае, если ЕС «хочет сохраниться как единый центр политического и экономического влияния», рассуждает Чижов.

При этом дипломат заверил, что Россия хочет видеть Евросоюз единым, сильным, позитивно настроенным в отношении страны и, что немаловажно, «более независимым в принятии решений».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил, что Евросоюз оказался «в зоне турбулентности», и ему может грозить развал, пишет Sueddeutsche Zeitung. В числе негативных тенденций он указал на финансовый кризис, приток беженцев в Европу, а также шок от референдума в Британии. За прошедший год очевидные вещи, которые десятилетиями воспринимались, как должное, оказались под сомнением.

«Если мы забудем о том, почему ценен ЕС, то он погибнет», — констатировал министр.