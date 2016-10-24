Алеппо, Сирия, 24 октября, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Сирийские правительственные силы захватили стратегически важную высоту Базо в городе Алеппо. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает AFP.

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Сообщается, что после интенсивной артподготовки сирийские войска перешли в наступление и взяли штурмом высоту Базо. Террористы не выдержали натиска правительственных сил и отступили.

С высоты Базо сирийские правительственные силы контролируют большую часть квартала 1070. Теперь сирийские войска нацелены на высоту Хекме, взяв которую они смогут отрезать пути снабжения террористов в Алеппо.

На данный момент сирийские войска ведут артиллерийский и минометный обстрел позиций боевиков в Восточном Алеппо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после окончания гуманитарной паузы, сирийские войска перешли в наступление на юге Алеппо. К сожалению, террористы не дали мирным жителям воспользоваться гуманитарными коридорами, чтобы покинуть Восточный Алеппо. За все время действия гуманитарной паузы коридорами воспользовались не многим более двух десятков человек.