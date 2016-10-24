Ставрополь, 24 октября, 2016, 17:07 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае растет заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора региона, на этой неделе она ниже эпидемиологического порога на 8,2%.

За минувшую неделю за помощью врачей обратились около 11,5 тыс. человек — на 237 человек больше, чем на прошлой неделе. Тогда до эпидпорога в крае оставалось 9%.

В Ставрополе заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 10,2%. Здесь заболеваемость растет с большей скоростью. На прошлой неделе этот показатель был ниже эпидпорога на 25,4%.

В Минздраве региона сообщили ИА REGNUM, что случаев заболевания гриппом на минувшей неделе не зарегистрировано.

Вместе с тем, в крае на сегодня прививки от гриппа сделали около 781 тыс. человек или 28,7% от численности населения региона.

По данным министра здравоохранения региона, всего планируется привить от гриппа в Ставропольском крае около 870 тысяч человек, что составляет треть населения Ставрополья. Вакцина для региона уже поступила практически в полном объёме. Также в лечебных учреждениях и аптеках края создан запас противовирусных препаратов на случай роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.