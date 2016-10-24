Ижевск, 24 октября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Верховный суд Удмуртии подтвердил законность меры пресечения, избранной Октябрьским районным судом Ижевска в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Соловьева. Ранее обвиняемый и его защитник не согласились с судебным решением и подали апелляционную жалобу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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По мнению органов предварительного расследования, Соловьев причастен к совершению преступлений, расследование которых проводится в настоящее время. Верховный суд Удмуртии поддержал мотивированное заключение представителя прокуратуры республики о необоснованности поданных апелляционных жалоб, отказал в их удовлетворении и подтвердил законность избранной меры пресечения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы Миндортранса Удмуртии стал фигурантом уголовных дел по ч.1, 3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

На должности замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Соловьев находится с 2011 года.