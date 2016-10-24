Воронеж, 24 октября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Самый мощный в России и первый в мире инновационный энергоблок поколения «3+» Нововоронежской АЭС выведен на 90% мощности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС Шестой блок Нововоронежской АЭС

Энергоблок №6 Нововорожской АЭС был включен в сеть 5 августа этого года. В начале сентября НВ АЭС получила разрешение Ростехнадзора на сдачу энергоблока №6 в опытно-промышленную эксплуатацию. С этого момента стартовало тестирование блока в различных режимах.

На данный момент все испытания идут в штатном режиме, отклонений от плана нет.

После успешных испытаний, в том числе на уровне мощности в 100%, и выполнения всех сдаточных испытаний энергоблока этап опытно-промышленной эксплуатации будет завершен. В конце 2016 года энергоблок планируется принять в промышленную эксплуатацию.

Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, который вышел на этап опытно-промышленной эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство инновационных энергоблоков по проекту «АЭС-2006» на Нововоронежской АЭС стартовало в 2007 году. Всего планируется запуск двух блоков — №6 и №7, мощность каждого составит 1200 МВт.

Специалисты называют инновационные энергоблоки поколения 3+ полностью соответствующими постфукусимским требованиям МАГАТЭ по безопасности. Так, на энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС применены такие уникальные и не имеющие аналогов в мире системы, как система пассивного отвода тепла от реактора, рекомбинаторы водорода и ловушка расплава активной зоны.

На блоке №7 в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Окончание сооружения запланировано на 2018 год.