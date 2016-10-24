Ульяновск, 24 октября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. В Барышском районе Ульяновской области сразу 10 человек отравились угарным газом. Среди пострадавших пятеро детей, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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Все потерпевшие доставлены в районную больницу.

Прокуратура проверяет деятельность должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования.

Кроме того, проверке будет подвергнута деятельность контролирующих органов на предмет своевременности анализа соблюдения хозяйствующим субъектом требований техники безопасности обеспечения эксплуатации соответствующей коммунальной инфраструктуры.