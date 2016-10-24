Нарьян-Мар, 24 октября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Судно «Печора» проходит в Мурманске таможенное оформление, после которого сможет ходить под российским флагом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ненецкого округа.

Эдуард Мане. Морской пейзаж в Берк, Рыбацкие лодки и Рыбаки. 1873

«Убежден, что после спуска на воду «Печоры» НАО войдет в историю и своими эффективными рыбаками, сумевшими построить современное большое судно. И не просто построить, а сделать это в период экономического спада, — отмечает глава НАО Игорь Кошин. — Для нас это особенно важно по двум причинам. Первое — снижение зависимости от нефтяных доходов. Второе — рыба, в отличие от нефти, является возобновляемым ресурсом. Это значит, что при разумном подходе рыболовство не только кормит жителей севера, но и делает экономику регионов стабильной».

Современный траулер, построенный в Турции, может одновременно перерабатывать 570 тонн рыбы донных пород. Автономность плавания — 45 суток.

«В постройку траулера вложились сразу несколько рыболовецких предприятий. Таким образом, «Печора» — символ не только обновления промыслового флота, но и сотрудничества, кооперации и партнёрства. Ввод в строй этого судна полностью отвечает решениям Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса», — сказала губернатор мурманской области Марина Ковтун.

Порт приписки «Печоры» — Нарьян-Мар. Базироваться судно будет в порту Мурманск. Судно оформлено в собственность семи рыболовецкими колхозами НАО равными долями.

Отметим, что помимо плодотворного сотрудничества предприятий Мурманской области и Ненецкого автономного округа в сфере промышленного и прибрежного рыболовства, регионы связывает работа нефтегазовых компаний, прочные взаимоотношения в науке, образовании и культуре, прозвучало в ходе встречи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области. Межрегиональная кооперация особенно важна, по мнению Марины Ковтун, при выработке общей позиции в вопросах развития Севера. Губернатора Игоря Кошина интересовал опыт Мурманской области в создании инфраструктуры для развития природного, рыболовного и этнографического туризма. Стороны также обсудили вопросы развития ветроэнергетики в арктических территориях, обменялись мнениями в вопросах регулирования рыболовства, осуществляемого коренными малочисленными народами Севера.