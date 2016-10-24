Тамбов, 24 октября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В Тамбове тепло подано в 99,5% жилых домов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Тамбова. Таким образом, городские коммунальщики не уложились в сроки, которые были поставлены мэрией, — тепло должно было прийти во все дома до 24 октября.

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«В настоящее время работа на завершающем этапе. Параллельно проходит наладка гидравлического режима системы теплоснабжения для соблюдения нормативных параметров и работы по оперативному устранению повреждений на инженерных сетях теплоснабжения», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон начался в Тамбове 10 октября. Несмотря на то, что другие города ЦФО включили отопление еще в конце сентября, тамбовские власти не спешили, видимо, желая закончить подготовку.

При этом речь идет только о первичном пуске тепла. Ранее вице-мэр Юрий Дубовик сообщал, что повреждаемость на квартальных сетях в городе достаточно высокая, поэтому прогнозировать, что тепло вновь не уйдет после первого пуска, нельзя. К слову, по данным на лето 2016 года, 54% всех теплосетей в городе нуждалось в замене. На это требуется не менее 2,8 млрд рублей.