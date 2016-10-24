Чебоксары, 24 октября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Директор регионального «Фонда капремонта» в Чувашии получил девять представлений от прокуратуры региона по итогам проверки выполнения работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры. Руководителя наказали за затягивание сроков капремонта и ненадлежащий контроль, отсутствие должной работы с недобросовестными подрядчиками.

cap.ru, Фонд капремонта Перед началом капремонта в доме

В краткосрочный план реализации республиканской программы капремонта на 2015−2016 годы включены 429 домов. По результатам открытых конкурсов некоммерческой организацией «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» заключено 153 договора с 40 подрядными организациями на капремонт в 426 домах со сроками выполнения работ с апреля по август 2016 года. По данным на начало октября, работы выполнены на 98,92%. Так, из 393 домов капитальный ремонт выполнен в 361 доме. В 32-х домах работы не завершены, объём выполненных работ составляет от 50% до 99%.

Результаты проверок показали, что причинами затягивания сроков стало «ненадлежащее выполнение» подрядчиками договорных обязательств, а также «ненадлежащий контроль» со стороны регионального оператора за сроками выполнения работ. Не во всех случаях проводилась претензионная и исковая работа с недобросовестными подрядчиками.

«Так, в Канаше и Канашском районе работы по капитальному ремонту общего имущества своевременно выполнены в 46 домах из 54. В остальных восьми домах капремонт в установленный договором срок на момент проверки не завершен. При этом региональный оператор ограничился лишь направлением одной претензии в адрес подрядчика. Исковая и иная работа с недобросовестным подрядчиком не проводилась», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В Шумерле двумя подрядными организациями сроки выполнения работ нарушены по всем 11 многоквартирным домам. На момент прокурорской проверки капитальный ремонт общего имущества завершен в шести домах, в остальных пяти домах работы выполнены в объеме от 50% до 95%. «При этом региональным оператором претензионная работа с недобросовестными подрядчиками начата только после прокурорской проверки», — отмечается в релизе. В адрес гендиректора фонда капремонта внесено представление.

По данным фактам в адрес руководителя регионального Фонда капремонта внесено представление. Всего внесено девять представлений. Вопросы завершения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах органами прокуратуры взяты на контроль.

Напомним, в рамках реализации краткосрочного плана был запланирован капитальный ремонт 429 многоквартирных домов общей площадью 798,54 тыс. кв. метров, в которых проживают 42,6 тыс. человек (или 15,7 тыс. семей). Всего в срок до 2043 года в программу капремонту включено 5033 многоквартирных дома в Чувашии общей площадью почти 17 млн кв. метров, где проживает почти 720 тыс. человек (или 266,6 тыс. семей). По данным чувашских властей на 1 октября 2016 года, поступление взносов на капремонт составляет 72%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии при проверке программы капремонта выявлено 198 нарушений, внесено 57 представлений, принесён один протест и возбуждено три дела об административных правонарушениях. В частности, в ряде муниципалитетов выявлены факты необоснованного включения в программу капремонта тех или иных домов. Так, в Шумерле в неё вошёл несуществующий дом (ул. Красноармейская, д.17/1) и два ветхих дома (с превышением 70-процентного износа) — по улицам Мира, 33 и МОПРа, 29. В Чебоксарах в программу на 2014 год вошёл капитальный ремонт системы горячего водоснабжения дома по Московскому проспекту, 8, которая в доме отсутствует. Многочисленные нарушения выявлены и в работе регионального оператора — «Фонда капремонта». Проверкой вскрыты отдельные факты завышения подрядчиками стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

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