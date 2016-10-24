Майкоп, 24 октября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Все предусмотренные адресными программами в сфере ЖКХ обязательства и поставленные правительством РФ задачи Адыгея выполняет на должном уровне. Поэтому в ходе селекторного совещания, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак с руководителями субъектов по вопросам реализации адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капремонта в многоквартирных домах, готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период, к республике замечаний озвучено не было. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 24 октября.

fondgkh.ru Посёлок Яблоновский Тахтамукайского района Адыгеи

«Эффективная реализация всех программ в сфере ЖКХ находится в центре постоянного внимания республиканской власти и под моим личным контролем. У нас есть четкое понимание того, как достигнуть всех целевых показателей и выполнить поручения правительства РФ. Для этого мы строго контролируем реализацию программ на всех этапах — от подготовки до результата», — сказал Аслан Тхакушинов.

По словам главы Адыгеи, отопительный период начат на всей территории республики. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Предприятия ЖКХ обеспеченынеобходимым запасом топлива, разработаны схемы взаимодействия при устранении аварийных ситуаций в случае их возникновения. Параллельно принимается комплекс мер для погашения задолженности абонентов и предприятий ЖКХ за газ и электроэнергию.

Также в полном объеме выполнены мероприятия, предусмотренные программой капремонта на 2015 год. Отремонтировано общее имущество в 34 многоквартирных домах, в которых проживает около 3 тыс. человек. На эти цели направлено 57 млн рублей, из которых 50 млн рублей — средства собственников и 7 млн рублей — средства муниципальной поддержки. В текущем году планируется отремонтировать 59 жилых домов на сумму 78 млн рублей. На 1 октября капремонт завершен в 47 домах. В 12 домах ведутся работы по графику. До конца текущего года ремонт там будет завершён, заверил глава республики.

Что касается республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то она также будет выполнена в срок. Так, с начала 2011 года, в республике уже ликвидировано 16,7 тыс. квадратных метров аварийного жилья, построено семь жилых домов. На переселение 1131 человека (393 семьи направлено 370 млн рублей. Полностью очистить республику от аварийного жилищного фонда планируется до 1 сентября 2017 года. До этого периода в Адыгее будет отселено 383 человека (176 семей) из семи многоквартирных домов площадью 6 тыс. кв. метров. На эти цели потребуется 145 млн рублей, из них 88 млн рублей выделяются Фондом содействия реформированию ЖКХ, 57 млн рублей — из консолидированного бюджета Адыгеи.

На сегодня в посёлке Яблоновском завершается строительство 92-квартирного жилого дома, куда в конце текущего года будет переселено 148 человек (71 семья). В этом же поселке до 1 августа будущего года завершится строительство еще двух жилых домов, куда переедут 235 человек (105 семей) из 4 аварийных домов в Тахтамукайском районе.