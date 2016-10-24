Санкт-Петербург, 24 октября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга, возле Эрмитажа, прошел праздник в честь 80-летнего юбилея городского троллейбуса, появившегося в Ленинграде в 1936 году.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербургскому троллейбусу 80 лет

Юлия Карнаева ИА REGNUM Парад троллейбусов на Дворцовой площади

На главной площади города была развернута большая выставка старинных и современных троллейбусов. Все желающие смогли посидеть в салонах троллейбусов и сфотографироваться у экспонатов Музея городского электрического транспорта.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Проверка дверей троллейбуса

У Зимнего дворца выстроились ЯТБ-1 (1936 года выпуска), вся внутренняя отделка которого, включая рулевое колесо, выполнена из дерева. Также на Дворцовой появился МТБ-82Д — знаменитый «Синий троллейбус», воспетый Булатом Окуджавой в песне 1960-х годов «Последний троллейбус».

Юлия Карнаева ИА REGNUM МТБ-82Д — Синий троллейбус, воспетый Окуджавой

Компанию им составили машины и более позднего выпуска — троллейбусы ЗиУ-5 и ЗиУ-9, а также спецтехника по обслуживанию контактной сети. Так, Музей городского электрического транспорта впервые представил троллейкар КТГ-1, на базе которого смонтирована вышка контактной сети. Такая техника была предназначена для обслуживания троллейбусной инфраструктуры.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Туристам праздник пришелся по душе

На сцене перед посетителями выступали молодые артисты, а также заслуженный деятель искусств России, композитор и певец Игорь Корнелюк. В благодарность за праздник жители и гости города приняли участие во флешмобе на Дворцовой площади — выстроились в цифру 80, а затем исполнили зажигательный танец.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выступление артистов на Дворцовой пл. вчесть юбилея троллейбуса

Праздник завершился юбилейным ретропарадом троллейбусов по центральным улицам Санкт-Петербурга.