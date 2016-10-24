Мурманск, 24 октября, 2016, 16:25 — ИА Регнум.



com77380 Водопроводный кран

Жители посёлка военных летчиков Сафоново в Мурманской области жалуются на качество водопроводной воды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта, мутная вода течёт из кранов северян с января 2015 года.

«Она имеет коричневый оттенок и неприятный запах, — прокомментировали в организации. — Данная информация будет направлена в органы жилищного надзора, прокуратуру и администрацию ЗАТО Североморск».

По данным мурманских общественников, проверка, проведённая специалистами управления Роспотребнадзора в Сафоново в доме по улице Школьная, 12, установила, что причиной изменения цвета горячей воды является повышенное содержание железа.

«Несмотря на предписание, выданное ресурсоснабжающей организации ещё в мае 2015 года, до настоящего времени компания не приняла мер по устранению выявленных нарушений», — отметили в ОНФ.

В организации считают, что ресурсники должны произвести перерасчёт платы за водоснабжение. Тем временем, посёлок Сафоново не единственный, откуда поступают жалобы на качество водопроводной воды. Нарушения зафиксированы в Мурманске, Апатитах. В военном городе Гаджиево, как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе был объявлен режим повышенной готовности.

Сейчас жителям рекомендовано употреблять воду только после кипячения и фильтрации. В городе работают четыре пункта раздачи питьевой воды и воды для технических нужд.