Рязань, 24 октября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. День траура будет объявлен в Рязанской области в связи с гибелью людей при взрыве газа в многоэтажном жилом доме. С таким заявлением выступил 24 октября губернатор Рязанской области Олег Ковалев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

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«Уважаемые рязанцы! Вы знаете, что чуть более суток назад в жилом доме Рязани произошел взрыв бытового газа, погибли люди. К сожалению, действительность подтвердила наши худшие опасения, и сегодня МЧС подтвердило, что под завалами обнаружено еще четверо погибших. Таким образом, в результате этой трагедии погибли семь человек», — говорится в заявлении губернатора.

Олег Ковалев подчеркнул, что будет проведено самое тщательное расследование причин трагедии.

«Сейчас самое главное — не оставить людей наедине со своей бедой. Хочу выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших людей. Мы обеспечим все возможные меры поддержки, которые в наших силах. Считаю необходимым объявить в Рязанской области день траура, и уже завтра обращусь по этому поводу к правительству Рязанской области», — сказал Олег Ковалев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 октября, ранним утром, в жилом десятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. В результате погибли, по последним данным, семь человек, 16 — ранены, в том числе пятеро оказались в больнице. СКР возбудило уголовное дело, основная версия — утечка бытового газа.

Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей, пострадавшие также получат компенсации — от 200 до 300 тыс. рублей.