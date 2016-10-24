Калуга, 24 октября, 2016, 16:20 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области На заседании регионального кабинета министров

Задачи по обеспечению стабильности и устойчивости бюджетной системы, повышению эффективности и результативности бюджетных расходов предусматривает проект бюджета Калужской области на 2017 год, а также на плановый период 2018 и 2019 годов, сообщает 24 октября корреспондент ИА REGNUM, по материалам заседания регионального кабинета министров.По информации министра финансов Калужской области Валентины Авдеевой, в следующем году налоговые и неналоговые доходы областной казны прогнозируются в размере 35 356 млн рублей. Основные поступления будут обеспечены за счет налогов на физических лиц — 38,9%, налога на прибыль организаций — 20,1% и акцизов — 23,2%. С учетом безвозмездных поступлений и субвенций из федерального бюджета доходы составят 39 млрд 893 млн рублей. По этим показателям доходы калужской областной казны вырастут на 5%.Между тем, общий объем расходов на 2017 год прогнозируется в размере 40 027 млн рублей или на на 7% меньше. «Бюджет текущего и следующего года учитывает новые экономические реалии, должен адаптироваться к новым экономическим условиям. Поэтому нам надо быть предельно жесткими при принятии решений по выделению ассигнований… Хотелось бы попросить всех коллег, чтобы они максимально экономно, максимально рачительно подходили к использованию средств, предусмотренных в бюджете», сказала Валентина Авдеева. Впрочем, «все первоочередные социальные обязательства будут исполнены. Это наш ключевой приоритет», — подчеркнула калужский министр финансов.В итоге правительство Калужской области одобрило проект регионального бюджета на ближайшие три года.

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