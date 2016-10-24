Минск, 24 октября, 2016, 16:17 — ИА Регнум.



Greg Dunlap Атомная электростанция

Белоруссия предлагает Польше сотрудничество в вопросах поставок в страны Евросоюза электроэнергии со строящейся в Гродненской области атомной электростанции и в целом рассчитывает на активизацию сотрудничества по многим направлениям. Об этом 24 октября в Минске заявил председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков в ходе переговоров с зампредом правительства Польши — министром развития и финансов Матеушем Моравецким.

«Белоруссия планирует в 2018 году ввести первый энергоблок атомной электростанции в Островце. Думаю, мы могли бы очень хорошо сотрудничать в вопросах поставки электроэнергии из Белоруссии в Европейский союз, и польская сторона могла бы воспользоваться этой электроэнергией или транзитировать ее дальше в Европейский союз, — сообщил Кобяков. — Эта тема активно в свое время изучалась, и, я думаю, она имеет перспективу».

По его словам, перспективными также являются проекты в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, в здравоохранении, образовании, научно-технической деятельности и туризме. Он напомнил, что белорусские предприятия выполняют перспективные проекты в Польше и в качестве примера привёл «МАЗ», который реализует в Польше проект по сборке грузовой техники и в этом году может быть решен вопрос о сборке белорусских автобусов.

«Думаю, мы могли бы здесь плотно поработать по условиям допуска сельхозпродукции на рынки обеих стран, — сказал Андрей Кобяков. — Мы заинтересованы в привлечении инвесторов из Польши, в том числе для модернизации объектов агропромышленного комплекса».

Оценивая товарооборот Белоруссии и Польши, который в 2015 году составил около $1,8 млрд, Кобяков отметил, что за 8 месяцев 2016 года товарооборот с Польшей вырос примерно на 10%. Официальный Минск не против нарастить взаимную торговлю до $4 млрд в краткосрочной перспективе. Председатель Совмина Белоруссии отметил: «Мы должны развивать не просто взаимный товарооборот, сделки купли-продажи, но и двигаться дальше — к производственно-торговой кооперации».

«Мы были бы благодарны польской стороне, если бы она с учетом взаимодействия с Европейской комиссией оказала бы определенное влияние на то, чтобы мы до конца года провели полномасштабные переговоры Белоруссии с Европейским союзом по условиям вступления в ВТО», — цитирует Кобякова пресс-служба Совмина Белоруссии. Кобяков считает, что сейчас наступил момент, когда вступление Белоруссии в ВТО является не только желанием официального Минска — к этому якобы стремятся и сами страны — члены ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, политическое руководство Литвы стремится всячески воспрепятствовать строительству БелАЭС, стимулируя распространение «чернобыльского синдрома» в литовском обществе и пытаясь таким образом отвлечь внимание граждан от неспособности решить усугубляющиеся социально-экономические проблемы. Официальный Вильнюс неоднократно озвучивал намерения неким образом воспрепятствовать продаже в ЕС электроэнергии с БелАЭС, которую «Росатом» успешно строит в Белоруссии на средства $10-миллиардного кредита правительства РФ.

Также напомним, 24 октября в Минске Александр Лукашенко в ходе переговоров с вице-премьером — министром развития и финансов Польши Матеушем Моравецким заявил о готовности поднять планку двустороннего сотрудничества и «сблизить наши позиции». Также сегодня, 24 октября, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович проинформировал СМИ о готовности польского бизнеса инвестировать в проекты на территории Белоруссии.