Ташкент, 24 октября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. И.о. президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился направить денежные средства в размере 2 трлн 121,5 млрд сумов (более $692 млн по курсу ЦБ Узбекистана) на финансирование сельского жилья.

Александр Дейнека. Совхоз. Новые дома. 1934

Согласно постановлению Мирзиёева, в 2017 году в сельской местности должно быть построено 15 тысяч новых жилых домов и квартир общей площадью более миллиона квадратных метров.

И.о. президента страны дал поручение снизить себестоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, а также возводимого жилья «за счет оптимизации конструкционных и архитектурно-планировочных решений».

Застройщикам будут предоставлены ипотечные кредиты сроком на 15 лет с льготным периодом 3 года и процентной ставкой в размере 7% годовых в течение первых 5 лет и в размере ставки рефинансирования Центрального банка в последующем периоде.

Как отмечается в постановлении, в республике за период 2009—2016 годов на 1308 жилых массивах на селе построено 69 557 комфортабельных жилых домов общей площадью 9, 5 млн кв.метров. Жилищные условия улучшили свыше 83,5 тысячи сельских семей.