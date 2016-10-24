Ереван, 24 октября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. После почти годового разлада между Россией и Турцией взаимоотношения между странами постепенно налаживаются. Сегодня Россия и Турция пытаются восстановить доверие и реанимировать ранее замороженные программы. В августе этого года состоялась встреча глав двух государств, во время которой была достигнута договоренность о возобновлении переговоров по «Турецкому потоку» и созданию зоны свободной торговли.

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В Армении этот процесс воспринят неоднозначно. Самый главный вопрос армянского политического дискурса — не скажется ли это на армяно-российских отношениях, и будет ли Россия защищать интересы Еревана — одного из своих главных союзников.

Как отметил в беседе с ИА REGNUM старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, хорошие отношения между Россией и Турцией не являются чем-то совершенно новым. «Москва и Анкара поддерживали тесное сотрудничество во многих сферах на протяжении многих лет с конца 90-х. Ухудшение отношений в конце 2015 года было внезапным. Атака на российский бомбардировщик в небе над Сирией была для России неожиданной, потому что Москва до последнего, несмотря на разногласия по Сирии, старалась сохранить диалог с Анкарой», — добавил Силаев.

По его словам, улучшение отношений, которое наблюдается сейчас, это возвращение к длительной тенденции, а не начало новой. «Отношения России и Армении имеют собственную повестку и собственную динамику. Отношения России с Турцией на них влияют лишь в очень незначительной мере. Естественно, когда Москва и Анкара доверяют друг другу, это способствует стабильности в Закавказье. С этой точки зрения Армения заинтересована в хороших отношениях между Москвой и Анкарой», — подчеркнул Силаев.

Отвечая на вопрос, нужны ли в армяно-российских отношениях новые подходы особенно с учетом роста антироссийских настроений в Армении, эксперт отметил, что роста подобных настроений он не видит. «Те люди, которые пытаются подорвать союзнические отношения двух стран, используют для этого любой повод. Но эти попытки неизменно оказываются неудачными. Присоединение Армении к Евразийскому союзу открыло новые перспективы для двусторонних отношений. Странам нужно освоить те возможности, которые дает ЕАЭС. Не вижу повода суетиться и выдвигать какие-то инициативы, ценные только своей новизной», — добавил Силаев.

Оценивая гипотетические угрозы развития ситуации в Армении по украинскому сценарию, Силаев подчеркнул, что украинский сценарий включает в себя многое: массовые беспорядки, государственный переворот, гражданскую войну, распад страны, и разные элементы этого сценария в разной мере опасны.

«Массовые беспорядки случаются во многих странах, были они и в Армении. Насколько можно судить, власти достаточно решительны, а полиция достаточно профессиональна, чтобы пресекать массовые беспорядки», — сказал эксперт. Он добавил, что в любом случае, Армения слишком отличается от Украины, чтобы видеть параллели в их внутриполитических процессах.

По его словам, Украина расколота в языковом и культурном отношении, Армения в этом отношении монолитна. «Армения находится в состоянии конфликта с Азербайджаном, и это влияет на ее внутреннюю политику. У Украины внешней угрозы нет, что бы по этому поводу ни говорили киевские пропагандисты», — подчеркнул Силаев.