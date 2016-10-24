Ростов-на-Дону, 24 октября, 2016, 16:03 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Оборона Севастополя (фрагмент). 1942

В Ростове-на-Дону в парке Авиаторов состоится приключенческая игра, в основу которой легло одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны — оборона Севастополя. Всероссийский молодежный исторический квест, предложенный Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», пройдет на Дону уже в седьмой раз, сообщили ИА REGNUM 24 октября в донском правительстве.

Принять участие в квесте может любой желающий старше 14 лет. Приветствуется участие семей. Команды смогут попробовать себя в роли военных корреспондентов. Для того, чтобы восстановить ход событий, необходимо будет собрать «дневник солдата». Все задания подготовлены на основе реальных исторических фактов и воспоминаний очевидцев тех событий — ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

Квест состоится, как и во всех российских регионах, 30 октября. Перед тем, как вступить в игру, участники почтят память освободителей у мемориала «Защитникам Ростовского неба».

Как отмечают организаторы приключенческой игры, с начала 2016 года квест Победы прошли уже более 100 тыс. человек со всех уголков России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в формате квеста участники уже прошли военно-патриотические игры под названием «Блокада Ленинграда» и «Сталинградская битва», а также «На Берлин!».