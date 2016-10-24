Минск, 24 октября, 2016, 16:00 — ИА Регнум.



kloniwotski Лондонский Сити

Перспективы сотрудничества в финансовой сфере обсуждены 20 октября в ходе переговоров посла Белоруссии в Великобритании Сергея Алейника с лордом-мэром лондонского Сити (the City of London), олдерменом лордом Маунтэвансом, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«В рамках встречи стороны обсудили ряд вопросов белорусско-британского сотрудничества, в том числе пути наращивания взаимодействия с финансовыми кругами Лондонского сити», — сказано в кратком официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Александр Лукашенко, принимая в своей резиденции члена британской королевской семьи принца Майкла Кентского, заявил, что рассчитывает на открытие новой страницы в отношениях между Белоруссией и Великобританией. Товарооборот Белоруссии с Великобританией в 2015 году составил $3,2 млрд, из которых почти $3 млрд пришлось на белорусский экспорт нефтепродуктов, выработанных на белорусских НПЗ из российской нефти. Компании Великобритании занимают вторую позицию среди иностранных инвесторов в экономику Белоруссии.

Напомним, после президентской кампании 2010 года банки Великобритании отказались от сотрудничества с официальным Минском. Перспективы двустороннего взаимодействия в банковско-финансовой сфере регулярно обсуждаются представителями Минска и Лондона.