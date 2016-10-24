Липецк, 24 октября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В Липецке потенциально опасными являются 37 тысяч квартир, в которых жильцы не пускают сотрудников газовой службы, передает портал Most.tv со ссылкой на советника гендиректора АО «Газпром газораспределение Липецк» по связям с общественностью Татьяну Семенову.

Газовая плита

Повышенное внимание газовики уделяют эксплуатации бытовых газовых приборов после взрыва в Рязани. Напомним, там взрыв прогремел в жилом доме 23 сентября примерно в 4:30. Повреждено три верхних этажа дома, погибли семь человек, 16 пострадали, в том числе пятеро оказались в больнице. Среди них — 17-летний подросток. Сейчас разбор завалов продолжается. Под обломками могут находиться до четырех человек. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа в квартире, где жила неблагополучная семья.

«Взрывы подобно тому, который произошел в Рязани, говорят о том, насколько опасен газ и насколько осторожно к нему надо относиться. В настоящее время нашей газовой службой усилена профилактика по предупреждению несчастных случаев использования газа в быту», — заявила Татьяна Семенова.

Всего липецкие газовики должны были проверить дома 144 тысяч абонентов. Пустили сотрудников газовой службы в свои жилища только 107 тысяч человек. Того, что в домах остальных липчан газовые приборы являются исправными, компания гарантировать не может.