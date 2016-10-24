Горно-Алтайск, 24 октября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. В Республике Алтай во всех властных структурах насчитывается 610 государственных служащих, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского Госсобрания.

Бен Шан. Безработные. 1938

В 2014 году в регионе было сокращено три министерства и ведомства, а с 2015 года сокращена численность работников государственных учреждений. За два последних года сокращено 60 государственных служащих. Также с 600 млн до 500 млн рублей снижены расходы на оплату труда работников органов власти. Заработная плата госслужащих не растет, заявила на заседании рабочей группы Госсобрания по вопросам организации и совершенствования деятельности публичной власти заместитель министра финансов Наталья Резцова.

Вместе с тем, с 2005 года в десять раз увеличилось число полномочий, переданных федеральным центром в регион, часть из которых полностью не подкреплена финансами, сообщает пресс-служба Госсобрания Республики Алтай. При такой ситуации создаются предпосылки для ухода со службы высококвалифицированных кадров, на замену которым приходят люди со средним и низким уровнем квалификации, сказала представитель Минфина.