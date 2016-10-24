Рига, 24 октября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. На одном из рынков в Литве (Вильнюс) торгуют сапогами солдат Национальных вооруженных сил Латвии, сообщил очевидец, житель Латвии Гиртс Венскис на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает портал Skaties.lv. По словам автора фотографии, стоят такие ботинки 60 евро.

Cianna Сапоги

В свою очередь, представитель Министерства обороны Латвии Майрита Сенкевицина заявила, что Национальные вооруженные силы расследуют этот случай. Она также призвала жителей и впредь сообщать о подобных «находках». «Армейские ботинки для солдат Национальных вооруженных сил закуплены в США у производителя Bates», — сообщила Сенкевицина.

Отметим, что на найденных на литовском базаре сапогах, есть пометка LV, что свидетельствует об их происхождении.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия планирует закупить полевые ботинки для организации Яунсаргов (молодежная военизированная организация) почти на миллион евро. Как гласит объявление на сайте Бюро по надзору за закупками, цена договора составит 954 256 евро. Закупку объявил Государственный центр военных объектов и закупок.

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