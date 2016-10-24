Симферополь, 24 октября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа может остановиться более чем на сутки с вечера 24 октября из-за негативного прогноза погоды. Штормовое предупреждение действует с 23 по 26 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пьер-Анри де Валансьен. Шторм. 1780

«Действует штормовое предупреждение. Керченская паромная переправа работает по фактическим погодным условиям. Прогнозируется полная остановка паромной переправы с 18:00 24 октября до 3:00 26 октября», — говорится в сообщении оператора переправы — «Морской дирекции» — на сайте Керченской переправы.

Напомним, паромы не могут выходить в Керченский пролив при ветре более 20 метров в секунду.