Лондон, 24 октября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Оксфордский университет готовит к публикации академическое издание исторической хроники Уильяма Шекспира «Генрих VI». Рядом с именем драматурга появится и имя британского писателя Кристофера Марло — именно он, по мнению специалистов, является соавтором произведения, пишет The Guardian.

Неизвестный художник. Портрет Уильяма Шекспира. 1610

Ученые из пяти стран изучали драматическую трилогию о царствовании английского короля Генриха VI Ланкастерского с помощью компьютерных технологий. Они пришли к выводу, что над всеми тремя книгами работали два автора.

По мнению ученых, 17 из 44 пьес, автором которых считался Шекспир, на самом деле могут быть плодом его совместной работы с другими писателями. При этом ряд текстов первоначально издавался совместно, в другие произведения правки вносились при переизданиях.

Английский поэт и драматург Кристофер Марло, живший в XVI веке, был современником и соперником Шекспира. Историки литературы говорили о влиянии Марло на Шекспира и ранее. Более того, есть теории, что Марло написал ряд произведений, ныне известных под именем великого драматурга.