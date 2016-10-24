Москва, 24 октября, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Власти РФ предоставили армянской стороне информацию о личности убитых 23 октября в Москве граждан Армении, сообщается на официальной странице в Facebook МИД Армении. Согласно внешнеполитическому ведомству Армении, по делу есть подозреваемый, который в настоящее время находится в розыске. Имена убитых, однако, ведомство не сообщает.

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Двое приезжих из Армении были найдены убитыми в Новой Москве. Старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова сказала ren. tv, что тела двух мужчин 39-и и 46-летнего возраста с огнестрельными ранениями были обнаружены в съемной квартире в микрорайоне Родники.

«Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают соседей и возможных очевидцев. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), а также по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)», — сказала Иванова.

По данным армянской прессы, убитыми являются Эдуард Ншанян и Армен Исраелян. В их убийстве подозревается гражданин Армении, имя которого пока не разглашается. Он находится в розыске. Убитые были родом из Еревана, в России у них не было постоянной работы. Они жили на съемной квартире.

По информации сайта newsbook. am, Армен Исраелян работал у депутата Национального собрания Армении от правящей Республиканской партии Армении крупного бизнесмена Самвела Алексаняна и стал известен после того, как дал интервью одному из армянских изданий, где обвинил Алексаняна в своём похищении и вымогательстве крупной суммы денег. Позднее, однако, Исраелян выступил с опровержением, заявив, что во время интервью был пьян и не знал, что разговаривает с журналистом.