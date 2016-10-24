Красногорск, 24 октября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Власти Московской области готовятся начать программу по модернизации региональной индустрии домостроения. Застройщикам региона предстоит обновить производственную базу и наладить выпуск новых серий домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства области Германа Елянюшкина.

jarmoluk Строитель

«Мы проанализировали проекты девелоперов и продукцию домостроительных комбинатов и заводов железобетонных изделий на территории Московской области и выявили основные недочеты в новостройках, которые портят инфраструктуру и облик региона», — пояснил Елянюшкин.

Среди наиболее серьезных недочетов Елянюшкин назвал однообразие архитектурно-художественных решений, хаотичное остекление лоджий и размещение кондиционеров, швы между блочными перекрытиями, белые оконные переплеты и совмещенные входные группы в жилую и общественную зоны.

В связи с этим власти региона хотят наладить выпуск домов новых серий и организовать обновление производственных мощностей заводов, с которыми работают подмосковные застройщики. Главархитектура региона уже предложила список требований, предполагающих разнообразные возможности модификации внутренней планировки домов.

Свободную планировку получит первый нежилой этаж, предназначенный для размещения малого бизнеса. Входная группа должна будет располагаться только с улицы и иметь «низкий пол» без перепада высот между тротуаром, вестибюлем и лифтами.

При оформлении фасадов необходимо будет применять как минимум три типа отделочных материалов с разными габаритами, текстурой и цветом, а также внедрять особые архитектурные решения для козырьков, лестниц, пандусов, ограждений, дверей. Высота жилых помещений в новых сериях должна быть не менее 2,65 метров, а нежилых помещений — не менее 3 метров.

Срок эксплуатации фасадов без ремонта обозначен 20 годами.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева правительство Московской области внедряет в регионе новый стандарт жилищного строительства. Термин «стандарт» имеет в России некоторый специфический оттенок: кажется, что мы хотим унифицировать все города Подмосковья и возвести унылые строения. Наша идеология другая: не предписывание типовых решений, а определение единства показателей комфорта, безопасности, уникальности проектов, которые должны быть достигнуты застройщиками. Добиться этого единства позволяет комплексное заключил Елянюшкин.