Архангельск, 24 октября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Российские исследователи обнаружили в Арктике секретную базу нацистов, оставленную ими в период Второй мировой войны. На Земле Александры — острове архипелага Земли Франца-Иосифа — сохранились руины бункеров, документы и другие артефакты, сообщает издание The Daily Express.

Antartico Арктическая база

Ученые нашли на острове топливные канистры, пули, обрывки палаток и предметы личного пользования. Предполагают, что в 1942 году здесь по распоряжению Гитлера была построена метеостанция. В 1944 году, после того, как один мужчина тяжело заболел после употребления в пищу мяса белого медведя, станция была покинута.

Загадочное место также было известно, как Schatzgraber или «Кладоискатель». Как пояснил старший научный сотрудник Национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов, раньше ученые располагали информацией об этом месте, указанной в письменных источниках. Теперь имеются реальные доказательства существования здесь нацистской базы.