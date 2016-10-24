Москва, 24 октября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Главная цель электронного правительства — быстро и качественно проводить связь между гражданами и руководством страны. Об этом 24 октября в ходе заседания правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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По его словам, электронное правительство действует в России с 2010 года, но за шесть лет технологии значительно изменились.

«Нужно сделать все, чтобы общение между государством и гражданами нашей страны было более простым, более понятным, быстрым, желательно — в реальном времени и, конечно, в любом месте — будь то дом, офис или какие-либо иные социальные структуры, учреждения», — сказал Медведев.

По его словам, в этой связи правительственная комиссия намерена рассмотреть новый проект развития электронного правительства до 2020 года и дорожную карту по его исполнению.

Напомним, электронное правительство является способом предоставления информации и оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.