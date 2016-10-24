Калуга, 24 октября, 2016, 14:48 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области На церемонии подписания соглашения о сотрудничестве городов

Жители Махачкалы и Калуги в ближайшем будущем будут активно налаживать торгово-экономические, социально-культурные и дружеские связи.

Как сообщили 24 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, между администрациями этих двух городов подписано соглашение о сотрудничестве. Обе стороны выражают уверенность, что данное сотрудничество станет взаимовыгодным и плодотворным.

Как подчеркнул на встрече с полномочным представителем города Махачкалы в Калуге Алиасхабом Хархачаевым глава калужского городского самоуправления Александр Иванов, «подписанное соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и партнерства между нашими городами».