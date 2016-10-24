Москва, 24 октября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Вместо того, чтобы фантазировать на тему альтернативы Минским соглашениям, президенту Украины Петру Порошенко было бы полезнее подумать над тем, как исполнять свои обязательства для разрешения конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уход от ответственности

«Порошенко лукавит, пытаясь «призвать» к исполнению Минских соглашений. Его философствования о том, что какие-то политические силы могут быть против выполнения решений, принятых в «нормандском формате» и тогда должны будут взять на себя вину за возможные жертвы, выглядят как попытка избежать ответственности за саботаж исполнения Минских соглашений», — полагает парламентарий.

Здравомыслящие люди понимают, что альтернативы принятым в Минске соглашениям нет и быть не может, отметил депутат, только четкое следование соглашениям принесет мир на землю Донбасса, о чем на днях шла речь на встрече лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине.

Ранее Порошенко призвал противников минских соглашений подумать об альтернативах переговорному процессу и проявить политическую ответственность. Украинский лидер, обозначив альтернативы, обвинил противников «Минска» в намерении окончательно отказаться от территорий в Донбассе.

Член Совфеда Алексей Пушков считает, что на деле обе альтернативы ложные: их нет.

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