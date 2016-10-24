Оренбург, 24 октября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. В Оренбурге 24 октября состоялся первый открытый интерактивный форум «Прокурор. Власть. Бизнес», прокуратуры Оренбургской области. Он завершил объявленную региональной прокуратурой в августе 2016 года совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Оренбургской области одноименную акцию, направленную на эффективное взаимодействие надзорного ведомства, власти и бизнеса для решения возникающих у предпринимателей проблем, минимизацию административного давления на коммерсантов, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Оренбуржья Ольга Аникеева.

vsemetri.com Форма прокурора

Форум проходил одновременно на четырех площадках — в кинотеатрах Оренбурга, Новосергиевки, Бугуруслана и Соль-Илецка. Организаторы мероприятия преследовали цель — открыто обсудить актуальные проблемы местного малого и среднего бизнеса, практику и пути их решения.

Открывая работу форума, прокурор области Сергей Берижицкий отметил, что ежегодно надзорное ведомство избавляет предпринимателей от излишних незаконных визитов проверяющих. В 2016 году таким способом исключена каждая десятая проверка. На первом этапе формирования плана проверок на 2017 год признаны необоснованными подобных 300 предложений.

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По инициативе прокуратуры в административном порядке наказаны более 50 должностных лиц различных контролирующих органов, допустивших проведение проверок у предпринимателей незаконных проверок.

По результатам прокурорских проверок по ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» осуждены председатель Комитета по управлению имуществом и глава Кирюшинского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области.

Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Виктор Коршунов отметил вклад прокуратуры в решение проблемы исполнения государственных и муниципальных контрактов с предпринимателями. В 2016 году удалось погасить долги перед предпринимателями по исполненным ими обязательствам на сумму свыше 60 млн рублей.

Участники форума подчеркнули важность взаимодействия органов прокуратуры, контролирующих ведомств и предпринимателей в целях обеспечения комфортных и законных условий для развития бизнеса в регионе.

Так, руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Олег Бочкарев подчеркнул, что форум нацелен на повышение уровня доверия бизнеса к власти. Зачастую предприниматели умалчивают о своих проблемах, стараясь не портить взаимоотношения с чиновниками, не задумываясь, что такое поведение создает риски банкротства, невыплаты процентов по займам и привлечения к уголовной ответственности за невыплату зарплаты или неуплату налогов.

Генеральный директор «Некоммерческого партнерства «СРО Альянс строителей Оренбуржья» Андрей Таушев привел в пример значимости такого сотрудничества трехкратное сокращение административных процедур при выдаче разрешений на строительство объектов в Оренбурге.

Прокурор области обратил внимание участников форума на необходимость дальнейшей консолидации усилий со стороны власти и предпринимательской общественности для создания в регионе благоприятного инвестиционного климата. Сергей Берижицкий завил, что итоги обсуждения будут использованы в работе прокуратуры совместно с органами власти и общественностью.