Улан-Удэ, 24 октября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Арбитражный суд Бурятии сегодня, 24 октября, огласил резолютивную часть решения по делу «БайкалБанка».

Sam Yurface Банкротсво

Публичное акционерное общество «БайкалБанк» признано банкротом, в отношении него открывается конкурсное производство сроком на 1 год, сообщили ИА REGNUM в Арбитражном суде Бурятии. Конкурсный управляющий уже утвержден. Следующее заседание состоится в октябре 2017 года.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, весной текущего года среди жителей Улан-Удэ началась паника, вызванная слухами о возможном отзыве лицензии у «БайкалБанка». Тогда власти Бурятии, ссылаясь на информацию Нацбанка региона, сообщили, что «нет никаких оснований для слухов о банкротстве или об отзыве лицензии на осуществление банковских операций «БайкалБанка». Однако уже в августе стало известно, что «БайкалБанк» все-таки лишился лицензии.

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Как передает телерадиокомпания «Ариг Ус», почти все сотрудники банка уже получили уведомление о сокращении. Они будут распущены 2 декабря.

Напомним, по оценкам председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Народного хурала республики Зоригто Цыбикмитова, под сокращение попали более 200 сотрудников «БайкалБанка».

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