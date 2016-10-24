Радио REGNUM: первый выпуск за 24 октября
Москва, 24 октября, 2016, 14:31 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Борьба с терроризмом:
- Ситуация в Ираке: Турция приняла участие в наступлении на Мосул после заявлений о провокации со стороны Багдада; кто наносит авиаудары по мирному населению?
- Ситуация в Сирии: прекращение режима гуманитарной паузы, какие заявления звучат со стороны США и ООН?
- МИД России подтвердил взлом своего сайта. Госдеп отказывается комментировать произошедшее;
- Оппозиция Венесуэлы заявила о начале массовых акций неповиновения. Будет ли гражданская война?